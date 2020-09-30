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بايدن لترامب عن كورونا: كنت مهتما بالأسهم أكثر من الوباء

30
SEPTEMBER
2020
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هاجم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، بشدة، أسلوب تعامل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا، خلال أول مناظرة بينهما وصفت بأنها "حامية"، ليلة الأربعاء.

وقال جو بايدن إن ترامب "أصابه الذعر"، وتقاعس عن حماية الأميركيين، بينما دافع الرئيس الأميركي عن نهجه في التعامل مع تفشي الوباء.

وفي أول مناظرة اتسمت بـ"الفوضوية"، وشهدت مقاطعات متكررة من ترامب، قال بايدن إن الرئيس كان مهتما بالاقتصاد وسوق الأسهم أكثر من اهتمامه بمنع تفشي الفيروس.

وقال بايدن عن ترامب، الذي حث الدول على إعادة فتح اقتصاداتها وهون من خطر الوباء: "لقد أصابه الذعر أو نظر إلى سوق الأسهم".

وواصل بايدن هجومه قائلا: "أنت أسوأ رئيس شهدته أميركا على الإطلاق"، وحثه على ترك ملعب الجولف والبدء في العمل.

ودافع ترامب عن أسلوب تعامله مع الوباء الذي أودى بحياة ما يربو عن 200 ألف في الولايات المتحدة، وأدى إلى خسارة ملايين الأميركيين لوظائفهم.

وقال ترامب: "لقد قمنا بعمل رائع... لكنني أقول لك يا جو، لم يكن بإمكانك أبدا القيام بالعمل الذي قمنا به".

ولم يتصافح المرشحان في بداية المناظرة التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا.

وتقدم بايدن (77 عاما) بشكل مطرد على ترامب (74 عاما) في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، رغم أن استطلاعات الرأي في الولايات الحاسمة تظهر تقارب المنافسة.

وحضر المناظرة التي استغرقت 90 دقيقة جمهور محدود التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب الجائحة. وجرت المناظرة في جامعة كيسويسترن ريزيرف في كليفلاند وأدارها المذيع كريس والاس من قناة فوكس نيوز.

وهذه هي المناظرة الأولى من ثلاث مناظرات من المقرر إجراؤها في إطار السباق الانتخابي على البيت الأبيض.

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