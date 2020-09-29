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الشرطة تستخدم طريقة عنيفة عند اعتقال مدير حملة ترامب السابق

29
SEPTEMBER
2020
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استخدمت الشرطة الأمريكية طريقة عنيفة، خلال القبض على المستشار السياسي براد بارسكال، الذي شغل حتى يوليو الماضي، مدير حملة الرئيس دونالد ترامب.
 
في لقطات فيديو من كاميرا أحد عناصر الشرطة، تم نشرها اليوم، تظهر زوجة بارسكال وهي تقول للشرطة، إنها بعد شجار معه، سمعت صوت تلقيم سلاح. وأكدت أنها لهذا السبب غادرت المنزل، وسمعت صوتا يشبه إطلاق رصاصة. وفقا لزوجة بارسكال، كانت تخشى أن يكون زوجها قد انتحر. بعد ذلك اتصل رجال الشرطة بالمستشار وطلبوا منه مغادرة المنزل بدون أسلحة.
 
 
عندما غادر بارسكال المنزل حاملا علبة بيرة، حثته الشرطة على التزام الهدوء، وطالبته بالاستلقاء على الأرض. بعد لحظات، ركض أحد رجال الشرطة إلى الرجل من الخلف وأوقعه أرضا، مستخدما طريقة عنيفة. خلال ذلك، كرر بارسكال عدة مرات أنه "لم يفعل شيئا" غير قانوني. وقامت الشرطة بتقييد يديه، وبعد ذلك، نقل إلى المستشفى.
 
وأوضحت قناة "فوكس نيوز" لاحقا، أن الشرطة عثرت على 10 قطع من السلاح الناري في بيت بارسكال.
روسيا اليوم
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