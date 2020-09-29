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غوتيريش: فقدان مليون شخص بسبب كورونا "أمر مرعب"

29
SEPTEMBER
2020
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن فقدان مليون شخص بسبب فيروس كورونا هو "أمر مرعب" تفاقم بسبب "وحشية هذا المرض".
 
وفي بيان صدر بعد تجاوز عدد الوفيات في العالم بسبب جائحة كورونا، المليون شخص، وصفه غوتيريش بأنه "رقم صادم للعقل".
 
وأضاف غوتيريش لقد "كانوا آباء وأمهات وزوجات وأزواج وإخوة وأخوات وأصدقاء وزملاء. لقد تضاعفت الآلام بسبب وحشية هذا المرض".
 
وتابع: "مخاطر العدوى تحرم العائلات من المشاركة في الفراش. وغالبا ما كانت عملية الحداد والاحتفال بالحياة مستحيلة".
 
وحذر غوتيريش من أنه "لا نهاية في الأفق لانتشار الفيروس، وفقدان الوظائف، وتعطيل التعليم، والاضطراب في حياتنا".
 
ومع ذلك، قال إنه يمكن التغلب على الوباء من خلال القيادة المسؤولة والتعاون والعلم، بالإضافة إلى الاحتياطات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
 
وأكد أن أي لقاح يجب أن يكون "متاحًا للجميع وبأسعار معقولة".
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