3 حالات وفاة بفيروس كورونا وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 218 اصابة

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء يوم امس الاحد ، عن تسجيل 3 حالات وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى ارتفاع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 379 شخصا ، وهم 142 سيدة و237 رجلا ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 78 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، عن اصابة 218 شخصا بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 17444 مصابا ، ومنهم 2825 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 7242 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا ، فيما بلغ عدد المصابين في اثينا 118 مصابا وفي سالونيك 08 اصابات . ويتلقى 68 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 16 سيدة ، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 200 شخص من غرف العناية المشددة.