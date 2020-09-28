أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا في العالم

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تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد عتبة المليون حالة وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وبحسب إحصائية لوكالة فرانس برس، بالاستناد إلى مصادر رسمية حتى منتصف ليلة الأحد الاثنين، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـفيروس كورونا التي تم تسجيلها رسميا 1,000,009 حول العالم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الوفيات هذا من أصل 33,018,877 إصابة في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الوكالة أن المنطقة الأكثر تضررا بالوفيات هي أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بعدد وفيات وصل إلى 341,032 من نحو 9,190,683 إصابة.

أما أكثر الدول من حيث الوفيات فهي الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة من أصل ما يزيد على 7 ملايين إصابة، وهي أيضا من أكثر الدول من حيث الإصابات.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث الوفيات، إذ سجلت نحو 141 ألف حالة وفاة، من أصل 4.7 مليون إصابة (الثالثة عالميا من حيث الإصابات).

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا من حيث الوفيات والثانية من حيث الإصابات، إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها قرابة 95 ألف حالة وفاة من أصل نحو 6 ملايين إصابة.

يشار إلى أنه حسب إحصائية مرصد جامعة جونز هوبكينز لتعقب ورصد إصابات ووفيات كوفيد-19، ما زال عدد الوفيات دون المليون حالة، وتحديدا، 996,674 حالة وفاة، من إجمالي عدد الإصابات البالغ حوالي 32,992,223 إصابة.