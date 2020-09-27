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لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان تدين وتستنكر هجوم الجيش الاذربيجاني

27
SEPTEMBER
2020
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لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان تدين وتستنكر هجوم الجيش الاذربيجاني على جمهورية أرتساخ الارمنية واستهداف المدنيين العزل صباح اليوم الاحد، إذ هاجم الجيش الاذربيجاني اراضي جمهورية ارتساخ كذلك قصف العدو العاصمة ستيباناكيرت والمناطق المأهولة المجاورة وقد سقط شهداء مدنيين من الجانب الارمني.
هذا واسقطت القوات الارمنية خلال تصديها للعدوان الاذربيجاني 4 طائرات هيلكوبتر و15 طائرات مسيرة و10 دبابات تابعة لجيش العدو الاذربيجاني.
التطورات العسكرية والميدانية المستجدة هي عدوان كالمعارك التي حصلت في عام 2016 بين الجانبين.
وتم تجنيد الاف من المقاتلين من دول وجنسيات متعددة في الاسابيع الماضية بمساندة تركيا من اجل دعم القوات الاذربيجانية.
لذلك ندعوا المجتمع اللبناني والعربي والدولي الى إدانة أذربيجان والى وقف العدوان والعمليات العسكرية فوراً.

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