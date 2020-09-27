للمرّة الأولى منذ حزيران.. نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا في يوم واحد!

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شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 حزيران، وفق احصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

وقال كومو في تغريدة "من بين الفحوص الـ99,953 التي أجريت الجمعة، فإن 1,005 جاءت إيجابية". وأضاف: "من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والانفلونزا".

وبالاجمال فقد شهد الوضع الصحي في ولاية نيويورك تحسنا منذ بلوغ أزمة الفيروس ذروتها في الربيع الماضي.

وسيسمح للمطاعم في ولاية نيويورك، التي كانت تستقبل الزبائن في الأماكن المفتوحة فقط، أن تشغّل اعتبارا من الأربعاء 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للأماكن المغلقة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الجمعة الى 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.