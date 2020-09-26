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كورونا.. الإصابات تتخطى حاجزا جديدا والوفيات تقترب من مليون

26
SEPTEMBER
2020
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أظهر أحدث إحصاء أن 32 مليونا وأكثر من 765 ألف شخص شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 993 ألفا و463 شخصا.


وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، وفق ما ذكرت رويترز.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7 ملايين وأكثر من 244 ألف إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 208 آلاف و440 شخصا.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 5 ملايين وأكثر من 903 آلاف حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 93 ألفا و410 أشخاص.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين عالميا مسجلة 4 ملايين وأكثر من 692 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140 ألفا و709 أشخاص، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت مليونا وأكثر من 136 ألف إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20 ألفا و56 شخصا.

 

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