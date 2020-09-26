كورونا والإنفلونزا.. قارةٌ بأكملِها على الطريق الخطأ

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كشف مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وعدد المصابين بالمستشفيات في أوروبا في ازدياد، مضيفا أنه ينبغي للسلطات وقف انتشار الفيروس قبل قدوم موسم الإنفلونزا.



وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحفي "أمام أوروبا الكثير من العمل حتى يستقر الوضع ويصبح الانتشار تحت السيطرة".



وأضاف قائلًا "إجمالا نرى زيادة مقلقة (في معدلات) المرض داخل هذه المنطقة الواسعة للغاية".



وقالت المسؤولة الفنية بالمنظمة بشأن كوفيد-19 ماريا فانكيرخوف "نحن في نهاية سبتمبر، ولم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا لذلك ما يقلقنا هو احتمال مضي هذه المسارات في الاتجاه الخطأ".

وأوضحت أن دخول المستشفيات مبكرا واستخدام ديكساميثازون الستيرويد ينقذ الأرواح، مضيفة "نرغب في تجنب أي إغلاقات عامة كما كان يحدث في البداية".