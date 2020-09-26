وكان ترامب ألمح سابقا إلى رغبته في البقاء بالسلطة لمدة 12 سنة أخرى، لكنه عاد فأوضح، الجمعة، خلال تجمع انتخابي مع أنصاره في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد مزحة.

وقال ترامب مبتسما: "كما تعلمون، لا يمكنك المزاح.. (وسائل الإعلام) تقطع الأمر دائمًا قبل الضحك، ويعتقدون أن الأمر جاد".

وسخر الرئيس الأميركي مما اعتبرها ادعاءات وسائل إعلامية تحدثت عنه باعتباره "ديكتاتورا" لن يسلم السلطة، وإصرار بعضها على سعيه "المستحيل" للبقاء في الرئاسة لولايتين قادمتين.

وفور إنهاء ترامب حديثه القصير بشأن هذه النقطة راح الحشد يهتف "12 سنة أخرى"، وسط ضحكات الرئيس.