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"سرقوا مني الملايين"... ابنة شقيق ترامب تقاضي الرئيس الأمريكي وأخويه

25
SEPTEMBER
2020
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رفعت ماري ترامب، ابنة شقيق دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، متهمة إياه وأفرادا آخرين من عائلتها بخداعها من أجل الحصول على عشرات الملايين من الدولارات من الميراث.
 
اتهمت الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب باري، وشقيقه روبرت ترامب، الذي توفي في أغسطس/ آب، بـ"الاحتيال الجامح" والتآمر، حسبما أفادت "رويترز".
 
تعيد الدعوى إلى الواجهة، بعض المزاعم التي أوردتها ماري ترامب في كتابها الأخير "أكثر من اللازم وغير كافٍ: كيف صنعت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم".
 
واتهمت ماري ترامب الرئيس وأخويه بالتحرك من أجل "الضغط" عليها أثناء مناورتهم للسيطرة على ملكية جدها فريد ترامب، والد دونالد ترامب، الذي توفي عام 1999. وجاء في الشكوى: "لم يكن الاحتيال مجرد عمل عائلي - لقد كان أسلوب حياة".
 
في بيان قدمه محاميها، قالت ماري ترامب إن المدعى عليهم "خدعوني بالعمل سويا في السر ليسرقوا مني، من خلال قول كذبة تلو الأخرى حول قيمة ما ورثته، وخداعي للتخلي عن كل شيء مقابل جزء من قيمته الحقيقية".
 
وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماري، بضراوة بالغة، في شهر يوليو/ تموز، بعد إصدارها كتابا عنه، حقق مبيعات خيالية في اليوم الأول من طرحه للجمهور، قائلا "إنها في حالة فوضى".
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