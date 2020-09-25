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ترامب يعد بتوزيع لقاح كورونا بعد 24 ساعة من إجازته

25
SEPTEMBER
2020
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أعلن الرئيس الأمريكي أمام أنصاره بمدينة شارلوت بولاية كارلينا الشمالية، أن توزيع لقاحات بلاده ضد فيروس كورونا يمكن أن يجري في غضون 24 ساعة من موافقة الهيئة التنظيمية المختصة عليه.
 
وأكد دونالد ترامب أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مضاعفات الفيروس التاجي قد انخفض بنسبة 85٪ منذ أبريل، وقال بهذا الشأن "في أوروبا هناك زيادة بنحو 50٪، كما ترون، زيادة خطيرة للغاية".
 
وتابع قائلا: "الإدارة الأمريكية تطور أربعة لقاحات في وقت قياسي. اللقاح سيوزع قبل نهاية العام أو قبل ذلك بكثير. أربعة لقاحات توجد في مراحل الاختبارات السريرية النهائية. لقاحات واعدة للغاية، وهي ستنتج مقدما بكميات كبيرة في غضون ساعات بعد الموافقة عليها".
 
ويقول البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية قدمت 1.2 مليار دولار إلى شركة الأدوية البريطانية السويدية "استرازينيسا"، التي تعمل على إنتاج لقاح بالتعاون مع علماء من جامعة أوكسفورد البريطانية.
 
وخصصت واشنطن إضافة إلى ذلك مبلغ 486 مليون دولار لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرن"، ومبلغ 456 مليون دولار لشركة "جونسون أند جونسون" للغرض ذاته.
 
وتعمل شركتا "ميرسك" و"بفيزر" أيضا على إنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي في الولايات المتحدة، واستثمرت واشنطن في هذه المشاريع 12 مليار دولار.
روسيا اليوم
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