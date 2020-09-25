توني بلير: التطبيع بين العرب وإسرائيل أولا

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دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والموفد السابق للرباعية الدولية للشرق الأوسط، توني بلير، إلى تحقيق التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، قبل البحث عن حل للقضية الفلسطينية.

وقال بلير في مؤتمر لصحيفة "جيروساليم بوست" أمس الخميس: "يجب أولا إحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل، وبعد ذلك يجب إدراج القضية الفلسطينية".

ولدى سؤاله عن إمكانية استئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المتوقفة منذ عام 2014، قال بلير: "يجب أن نحاول إقناع جيل من السياسيين الفلسطينيين بأن السبيل الوحيد للحصول على دولة هو من خلال تفاهم عميق وحقيقي بين الناس، وبين الثقافات وليس فقط عبر المفاوضات حول الأراضي".

ووقعت إسرائيل والإمارات البحرين في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات، في خطوة رفضها ودانها الفلسطينيون باعتبارها تراجعا عن المبادرة العربية للسلام و"خيانة" للقضية الفلسطينية.