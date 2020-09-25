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حاولوا تهريب المخدرات بالطائرة.. فوقعت بهم

25
SEPTEMBER
2020
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة في غواتيمالا، كانت في رحلة لتهريب مخدرات بين فنزويلا والمكسيك.

وقالت شرطة مكافحة المخدرات في غواتيمالا في بيان، الخميس، إن الطائرة تحطمت ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة نائية تقع على بُعد 130 كلم شمال العاصمة غواتيمالا، وفق "فرانس برس".

وأضافت أن الطائرة أقلعت من مدينة كويرنافاكا المكسيكية (80 كلم جنوب العاصمة مكسيكو) عائدة إلى فنزويلا، وكانت تحلّق بشكل غير قانوني في الأجواء الغواتيمالية.

وأوضح البيان أن المحقّقين وجدوا في حطام الطائرة ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين وأسلحة. وأضاف أنه تم العثور على جثتين الأربعاء وعلى جثتين أخريين الخميس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أحد القتلى تاجر مخدرات مطلوب للعدالة منذ فراره في مارس 2019 من سجن في غواتيمالا.

ووفقاً لوزارة الداخلية الغواتيمالية، فإن السلطات الأميركية سبق وأن طالبت غواتيمالا بتسليمها هذا السجين، متّهمة إياه بأنه عضو في شبكة لنقل المخدرات من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.

ومنذ بداية العام، رصدت غواتيمالا 26 طائرة تقوم بعمليات تهريب، غالبيتها في مناطق نائية من البلاد. وفي العام الماضي اعترضت 54 طائرة بشبهة قيامها بعمليات نقل غير مشروعة.

وتقول الولايات المتحدة إن 90 بالمئة من الكوكايين الذي يهرب إلى أراضيها يتم نقله جوا وبرا وبحرا، على متن قوارب أو أحيانا في غواصات، عبر أميركا الوسطى والمكسيك.

 

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