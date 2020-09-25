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كورونا.. الإصابات بأميركا تتخطى رقما جديدا وراتفاع بألمانيا

25
SEPTEMBER
2020
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تجاوزت أعدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة 7 ملايين إصابة، lما يمثل خمس الحصيلة العالمية، في وقت سجلت أرقام المصابين ارتفاعا في ألمانيا.

وسجلت عشر ولايات أميركية زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بالفيروس في سبتمبر. وجاء ذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 200 ألف، وهو الأكبر في العالم.

ويموت أكثر من 700 شخص يوميا في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.وفي ألمانيا، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالا. وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة مع سبع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج. وسجلت اللجنة 18 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.

ولا تعد الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19". وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85322 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي المكسيك، أفادت بيانات من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 715457 الخميس، بالإضافة إلى 75439 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 5408 إصابات جديدة بالمرض و490 وفاة الخميس، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 32817 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 831 وفاة بسبب المرض.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 4.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، مما يجعلها ثالث أشد دول العالم تضررا من الجائحة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وتوفي قرابة 140 ألفا في البرازيل بسبب المرض، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

 

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