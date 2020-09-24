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ترامب يمتنع عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

24
SEPTEMBER
2020
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امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
 
وقال ترامب، الجمهوري، للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال، عما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة "سنرى ما سيحدث".
 
وسعى الرئيس الأمريكي مرارا للتشكيك في شرعية الانتخابات، بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديمقراطيون خلال جائحة فيروس كورونا.
 
وغادر ترامب، بشكل مفاجئ المؤتمرا الصحفي، قائلا: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا".
 
ولم يوضح الرئيس مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا لصدد، "لدي اتصال كبير".
 
كان ترامب، عبر عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا. مضيفا أنه "يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعة قضاة".
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