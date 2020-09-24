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ألمانيا تصنف مناطق في 11 دولة أوروبية كبؤر خطيرة لكورونا

24
SEPTEMBER
2020
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صنفت الحكومة الألمانية مناطق في 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بؤرا خطيرة لوباء كورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بها.
 
 ووضع القائمة معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، وتقع هذه المناطق في دول بينها الدنمارك والتشيك وفرنسا والنمسا وهولندا.
 
وبهذا التصنيف الجديد تشمل القائمة الألمانية، التي تضم البؤر الخطيرة لوباء كورونا، حاليا 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويكون التصنيف شاملا الدولة كلها أو جزء منها، بحسب موقع DW"" الألماني.
 
وضمت القائمة مناطق جديدة في كل من الدنمارك والبرتغال وإيرلندا وسلوفينيا، ومناطق في فرنسا والتشيك وهولندا وكرواتيا ورومانيا والنمسا والمجر.
 
ويأتي تصنيف المناطق ضمن البؤر الخطيرة لكورونا في حال زاد معدل الإصابات الجديدة عن 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.
 
وأشار الموقع الألماني إلى أنه من المنتظر أن تصدر وزارة الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إلى هذه المناطق في وقت لاحق، لافتا إلى أن التحذير المتوقع لا يعد حظرا بل يتسم فقط بتأثير رادع، كما أنه يتيح للمسافرين إلغاء حجزهم دون تكاليف.
 
وسيكون على المسافرين القادمين من البؤر الخطيرة، إجراء اختبار للكشف عن الفيروس قبل أو بعد السفر بـ48 ساعة.
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