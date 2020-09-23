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تفاجئ السائقون على أحد الطرق السريعة في شيكاغو بمشهد غير مألوف، وذلك عندما شاهدوا "راعي بقر" يمتطي حصانه وسط المركبات.

وتسبب ظهور الرجل على حصانه وسط السيارات في الشارع السريع بعرقلة حركة المرور وخصوصا أن ظهوره "الغريب" كان في ساعة الذروة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الرجل وهو ناشط مدني ويدعى آدم هولينغسورث قد أقدم على فعلته دعما لحركة "حياة الأطفال مهمة"، والتي تهدف لزيادة الوعي بقضايا الطفولة وحثّ الأميركيين على زيادة التعداد السكاني.

وانتهت مغامرة هولينغسورث باحتجاز شرطة ولاية إلينوي له، وقيامها بمصادرة الحصان أيضا لنقله إلى دار مخصصة لرعاية الحيوانات.