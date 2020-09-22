الأوروبيون "لن يتنازلوا"... ماكرون: الضغوط الأمريكية القصوى على إيران غير مجدية...

A + A -

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان حملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران باءت بالفشل حتى الآن.

وقال ماكرون في خطاب للجمعية العامة للأمم المتحدة: "استراتيجية الضغوط القصوى القائمة منذ عدة سنوات لن تجعل من الممكن في هذه المرحلة إنهاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار أو ضمان عدم تمكنها من حيازة أسلحة نووية".

وأضاف: "ولهذا ستواصل فرنسا وشركاؤها الألمان والبريطانيون المطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاق فيينا لعام 2015 ولن يقبلوا بالانتهاكات التي ترتكبها إيران".

وأكد ماكرون أن فرنسا والمانيا وبريطانيا لن "تتنازل" عن رفضها دعم إعادة العمل بالعقوبات الأممية على ايران بعدما بادرت الولايات المتحدة الى ذلك.



وأعلن أن فرنسا مع شريكتيها المانيا وبريطانيا ستظل تطالب بتنفيذ تام لاتفاق فيينا 2015 حول البرنامج النووي الايراني، مشيرا الى ان فرنسا لن تقبل بالانتهاكات التي ترتكبها ايران.

وقال: "رغم ذلك، لن نتنازل حيال تفعيل آلية ليست الولايات المتحدة في موقع يتيح لها ان تفعلها من تلقاء نفسها بعد خروجها من الاتفاق".