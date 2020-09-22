living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا.. إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ يوليو

22
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجلت روسيا، الثلاثاء، 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة خلال أربع وعشرين ساعة منذ 18 يوليو.
 
وارتفع إجمالي المصابين بكوفيد-19 في روسيا إلى مليون و115810 إصابات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
 
وأعلنت السلطات الروسية أيضا عن 160 حالة وفاة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع الإجمالي إلى 19649 في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 144 مليون نسمة.
 
وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت الجمعة، أنه تم السماح لعقارين روسيين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة.
 
ووفقا لصحيفة "موسكو تايمز"، كلا العقارين هما نوعان من أنواع "فافيبيرافير" المصنعة في روسيا، وهو نسخة عامة من دواء مضاد للإنفلونزا طورته شركة فوجي اليابانية.
 
وأظهرت التجارب السريرية للعقار شفاء أسرع بين المصابين بفيروس كورونا، على الرغم من أن روسيا والهند والصين فقط هي الدول التي توصي به رسميا لعلاج الفيروس.
 
وسيعرض أحد الأدوية المعتمدة، المسجلة تحت الاسم التجاري "أريبليفير"، على أرفف الصيدليات في معظم المناطق الروسية، كما أكد رئيس الشركة المصنعة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout