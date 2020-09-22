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مقتل 26 إرهابيا في عمليتين للجيش ببوركينا فاسو

22
SEPTEMBER
2020
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أعلنت رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو، الاثنين، أن ما لا يقل عن 26 إرهابيا قتلوا خلال عمليتين نفذهما الجيش في شمال البلاد يومي 11 و13 سبتمبر الجاري.
وقالت رئاسة أركان جيش بوركينا فاسو في بيان، إنه في 11 الجاري وفي أعقاب كمين قتل فيه 4 جنود في منطقة مينتاو بمقاطعة سوم "شنّ الجيش عملية تمشيط لتعقب المهاجمين، وأسفرت العملية عن قتل 11 إرهابيا ومصادرة أسلحتهم".
 
وأضاف البيان أنه بعدها بيومين، في 13 سبتمبر: "شنّت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضدّ مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لوروم، وأسفرت العملية عن قتل 15 إرهابيا ومصادرة أسلحتهم"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 وكان الجيش أعلن في 15 سبتمبر أنه نجح قبل 4 أيام من ذلك في "تفكيك قاعدة إرهابية" و"قتل إرهابيين" في منطقة تونغومايل بمقاطعة سوم.
 
وتشهد بوركينا فاسو ذات الحدود المشتركة مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا منذ 5 سنوات تمردا أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.
 
كذلك تعاني بوركينا فاسو من أعمال عنف عرقي وطائفي أدّت إلى مزيد من إراقة الدماء واستنزاف الموارد الضئيلة للدولة الفقيرة.
 
وأسفرت أعمال العنف والنزاعات الطائفية والعرقية في وسط منطقة الساحل، عن مقتل أربعة آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في العام 2019، وفقا للأمم المتحدة.
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