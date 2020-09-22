living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منصف السلاوي: لقاح كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية 2020

22
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري.
وذكر السلاوي أن لقاح كورونا سيكون جاهزا بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اختبار "6 أنواع من اللقاحات".
 
وأضاف "اللقاح سيصبح متوفرا بعد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب ولا يمكن أن نتوقع متى ستظهر النتائج".
 
وتابع "أنا أقول إنه سيكون جاهزا بين أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر أو إلى غاية يناير كحد أقصى.. أنا متفائل أن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية".
 
وعن سبب تأخر الوصول إلى اللقاح مقارنة مع روسيا والصين، أوضح السلاوي "المرحلة الثالثة من التجارب صعبة تقنيا ومكلفة ماديا، لذلك تستغرق وقتا طويلا.. وما أعلنته روسيا والصين أجزم أنه سياسي أكثر من أن يكون تقنيا.. الأمر لا يتعلق بسرعة الإعلان بل بالكفاءة وبإخضاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص للقاح".
 
ثم عاد ليقول "لو كل شيء سار حسب الخطة، سنصل إلى تطعيم كل الأميركيين قبل أبريل وسنكون قادرين آنذاك على تقديم اللقاح لدول أخرى".
 
وسبق للسلاوي أن أعرب عن ثقته في إنتاج مئات الملايين من جرعات اللقاح ضد جائحة كورونا، بحلول نهاية العام الجاري.
 
وكان ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنعت قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن عددا يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفرا بحلول أبريل 2021.
 
وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين العالم المغربي منصف السلاوي على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout