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الهند تتخطى 5.5 ملايين إصابة بفيروس كورونا

22
SEPTEMBER
2020
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رغم أن الهند سجلت تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد لأول مرة منذ شهر، فإن إجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 تجاوز 5.5 مليون إصابة.
 
ففي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في البلاد 5.5 مليون حالة، بحسب ما أفاد مراسلنا.
 
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 75,083 حالة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5,562,664 إصابة.
 
ويعد هذا العدد من الإصابات في الهند أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر، وفقا لرويترز.
 
 كما أظهرت البيانات تسجيل 1,053 حالة وفاة جديدة بوباء كوفيد-19، لترتفع عدد حالات الوفاة الإجمالي الى 88,935 وفاة.
 
وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت 6,857,703 إصابة، ويأتي خلفها البرازيل بـ 4,558,040 إصابة، ثم روسيا التي سجلت 1,105,048 إصابة.
 
كذلك تحتل الهند المركز الثالث من حيث عدد الوفيات بوباء كوفيد-19، حيث سجلت حتى اليوم الثلاثاء 88,935، بعد كل من الولايات المتحدة (199,881 وفاة) والبرازيل (137,272 وفاة).
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