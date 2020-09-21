تعليق بريطاني على تقارير "عطلة" جونسون في إيطاليا وسط جائحة "كوفيد 19"

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أطلق وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، تعليقا، حول التقارير التي تطرقت إلى عطلة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في إيطاليا، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبدأت القصة، عندما نشرت صحيفة "لا ريبابلوكا" الإيطالية، تقريرا أشارت فيه إلى وجود جونسون في زيارة وعطلة في إيطاليا، لتعميد نجله ويلفريد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن جونسون شوهد في بيروغيا، في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر/أيلول.

ونقلت الصحيفة عن مطار المدينة، قوله إن جونسون وصل إلى المطار في زيارة إلى بيروغيا.

ولكن وزير النقل البريطاني قال في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطاني، هذا الأمر برمته خطأ وغير صحيح.

وعندما سئل عما إذا كان رئيس وزراء بريطانيا في بيروغيا في نهاية الأسبوع الماضي، قال شابس للشبكة البريطانية: "لا أعرف، لا. لقد رأيت تلك القصة في صحيفة نهاية الأسبوع، أعتقد أنها خاطئة على حد علمي".

وتسببت تلك التقارير في حملة انتقادات بحق جونسون، واستهانته بالتدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.