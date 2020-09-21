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تفاصيل جديدة حول "محاولة قتل" ترامب!

21
SEPTEMBER
2020
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أعلنت السلطات الأميركية، الأحد، إلقاء القبض على شخص في قضية مرتبطة بمغلف يحتوي على مادة الريسين السامة، تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الشخص المشتبه به امرأة، كان بحوزتها مسدس، عند إلقاء القبض عليها من قبل السلطات.

وقال المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، آرون بوكر، لفرانس برس "يمكنني التأكيد على حدوث عملية التوقيف عند "بيس بريدج" في بوفالو في (ولاية) نيويورك"، في إشارة إلى الجسر الذي يربط بين كندا والولاية.

وكانت وسائل إعلام أميركية أعلنت، السبت، أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها إلى ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن".

ويتم فحص البريد الموجّه إلى البيت الأبيض، وفرزه أولا، في منشآت خارج واشنطن.

ومادة الريسين التي يتم استخراجها من بذور الخروع شديدة السمية وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أوتنشقها أو حقنها، لتسببها بفشل عمل أعضاء جسم الانسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها.

 

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