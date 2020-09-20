وزير خارجية إيران يهاجم نظيره الأميركي

A + A -

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره الأميركي، مايك بومبيو، بـ”الكاذب والمخادع والسارق”، قائلاً إنه “هدد العالم بسبب رفضه إعادة العقوبات ضد إيران”.

وقال ظريف، في تغريدتين نشرهما الأحد عبر “تويتر”: “العالم يؤكد أنه لن تتم إعادة أي عقوبات من قبل مجلس الأمن. لكن السيد كذبنا وخدعنا وسرقنا يهدد بمعاقبة العالم الذي يرفض العيش في واقعه الموازي”. واعتبر أن على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “أن يغير نهجه قبل أن يحول بومبيو إلى مصدر سخرية عالمي”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: “المشكلة مع المهوسين بالأساطير، الذين لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم في التعامل مع كذبهم المرضي، تتمثل في أنهم عمليا يفقدون أنفسهم في شبكة الخداع التي يصنعوها بذاتهم”.