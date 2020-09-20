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كورونا حول العالم.. أرقام الإصابات تعود للتزايد في دول عدة

20
SEPTEMBER
2020
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عادت بعض الأرقام المتزايدة للإصابات بفيروس كورونا إلى العودة للظهور مجددا في عدد من الدول، مع اقتراب عدد الحالات عالميا من 31 مليونا، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 961 ألفا.
 
فقد قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 33057 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و739 وفاة على مدار أربع وعشرين ساعة.
 
وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأميركا الجنوبية تجاوز 4.5 مليون حالة منذ ظهور الوباء، مما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.
 
وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بأكثر من 136 ألف حالة وفاة.
 
وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و455 وفاة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 694 ألفا و121 إصابة و73 ألفا و258 وفاة.
 
وقال هوجو لوبيز-جاتل، نائب وزير الصحة، إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.
 
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة، مما يرفع الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 271 ألفا و415 إصابة.
 
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.
 
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
 
وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 21 حالة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.
 
ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.
 
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85 ألفا و279 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة.
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