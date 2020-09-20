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صحيفة: الطرد المسموم الذي تم اعتراضه وكان مرسلا لترامب قادم من كندا

20
SEPTEMBER
2020
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كشفت تقارير أمريكية، اليوم السبت، عن تطورات جديدة في واقعة ضبط طرد مسموم كان مرسلا إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وتم اعتراضه من قبل سلطات إنفاذ القانون.
 
وقال مسؤول في إنفاذ القانون مطلع على الأمر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن المحققين يعتقدون أن الخطابات تم إرسالها من كندا، وتعرفوا على امرأة مشتبه بها وراء إرسالها.
 
وبحسب فضائية "العربية"، فالشرطة الكندية لم تعلق على الفور على قضية الرسالة الموجهة لترامب.
 
 
كما أفاد المسؤول لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرسائل التي تحتوي على مادة "الريسين" السامة أُرسلت أيضا إلى المكاتب الفيدرالية في ولاية تكساس الأمريكية، ويحاول المحققون حاليا تعقب من أرسلها وما إذا كان المزيد منها يتم تداوله عبر النظام البريدي.
 
وتم ضبط المغلف المرسل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشأة المعالجة النهائية خارج الموقع، حيث يتم فحص البريد قبل إرساله إلى غرفة البريد بالبيت الأبيض.
 
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه يتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع، قبل الوصول إلى البيت الأبيض.
 
وذكرت "سي إن إن" أن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" والخدمة السرية يحققان في الأمر.
 
و"الريسين" مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في مؤامرات الإرهاب، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق وحبيبات وحمض.
 
وفي حال تناوله فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.
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