A + A -

Un mois et demi après la double explosion du 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés à Beyrouth, le chanteur Mika organise un concert virtuel en soutien aux Libanais, diffusé en direct sur la plateforme Youtube. De la musique, bien sûr, mais pas seulement. De nombreux artistes se sont engagés à ses côtés : Salma Hayek, Kylie Minogue, Fanny Ardant, Louane ou encore Rufus Wainwright. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Croix-Rouge et Save the Children au Liban.