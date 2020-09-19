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ترك مسدسه على متن طائرة.. هذا ما حصل مع الحارس الشخصي لوزير الخارجية البريطاني

19
SEPTEMBER
2020
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أُعفي الحارس الشخصي لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من مهامه التشغيلية بعد أن ترك مسدسه على متن طائرة في مطار هيثرو بلندن، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأفادت الأنباء أن عامل تنظيف عثر على مسدس «غلوك 19» محشو في الحافظة الخاصة به على مقعد على متن رحلة الخطوط الجوية المتحدة بعد هبوطها في لندن أمس (الجمعة).

وكان وزير الخارجية في واشنطن العاصمة للتحدث إلى السياسيين الأميركيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شرطة سكوتلانديارد إن تحقيقا داخليا يجري.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن عامل التنظيف أطلق ناقوس الخطر بعد العثور على السلاح، وصعدت الشرطة إلى الطائرة - قبل أن تدرك أن المسدس يخص أحد عناصر الحماية الشخصية التابعين لراب.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: «نحن على علم بالحادث الذي وقع على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة يوم الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، ونتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة».

وتابع: «منذ ذلك الحين، تم عزل الحارس الشخصي المعني من مهامه التشغيلية أثناء إجراء تحقيق داخلي في الظروف».

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن الضابط نزع الحافظة ووضعها على مقعده قبل مرافقة وزير الخارجية خارج الرحلة وتركها وراءه.

وقال نيك ألدوورث، رئيس دائرة شرطة العاصمة السابق لـ«بي بي سي»، إن هناك قواعد صارمة بشأن التعامل مع الأسلحة النارية، لكن الخطأ البشري يحدث بالفعل.

وقال لبرنامج «توداي»: «هذا النوع من الأشياء ليس شائعًا، لكنه يحدث بالفعل... حدث ذلك لأن البشر موجودون في النظام ويعملون في بعض الأحيان تحت ضغط هائل، لا سيما عندما يديرون عمليات مسلحة».

وتابع: «يبدو أن هذا يمثل زلة مؤسفة سيدفع من أجلها الضابط ثمنًا في حياته المهنية، حيث تم إقصاؤه من واجباته التشغيلية، وهو أمر ربما يحب القيام به».

وفي فبراير (شباط)، تم التحقيق مع حارس شخصي لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لأنه ترك مسدسه في مرحاض طائرة. وفي ذلك الحادث، عثر أحد الركاب على المسدس على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة من نيويورك إلى لندن.

الشرق الأوسط
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