مسؤول أميركي: العمل جارٍ مع قطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن ترى أن قطر من المحتمل أن تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الزخم الناجم عن جهودها من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وذكر تيم ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، في لقاء مع الصحافيين عبر الهاتف، أمس (الخميس) «لدى قطر سجل حافل من العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيحملهم في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف ليندركينغ «نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة بوتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً».