living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يرغبون في السفر لدولة عربية

18
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 نفى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، يوسي كوهن، أنه كان يعرف ملكة جمال العراق، سارة عيدان، عندما تصور معها، خلال احتفال التوقيع على اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين، في حديقة البيت الأبيض.

وقال، خلال لقاء صحافي، أمس (الخميس)، إنه كان يتجول في الحديقة قبيل بدء الاحتفال، فالتقى الصبية الجميلة وتصور معها. وعلم في ما بعد أنها ملكة جمال العراق، وأضاف «أعرف كثيراً عن العراق، لكنني لست ضليعاً في هذا المجال». بينما نشرت عيدان، التي تعيش حالياً في الولايات المتحدة، الصورة على صفحتها في الشبكات الاجتماعية، قائلة بتهكم «أنشر صورتي مع رئيس الموساد، يوسي كوهن؛ لكي أوفر حجة لأولئك الذين يتهمونني بأنني عميلة للموساد».
وكان كوهن قد صرح أن توقيع المعاهدات في واشنطن كانت نقطة تحول استراتيجية في الشرق الأوسط، وأعرب عن تقديره بأن كل الدول العربية تعتبر مرشحة للسلام مع إسرائيل، لكنها مسألة وقت.
يذكر أن مستشار الرئيس ترمب وصهره، جاريد كوشنر، كان قد سئل عن الدولة التي ستوقع اتفاقاً مع إسرائيل فأجاب «أنتم الإسرائيليين متعجلون. تحصلون على إنجاز وعلى الفور تسألون متى تحصلون على الإنجاز المقبل. لِمَ العجلة؟ تمتعوا أولاً بما يوجد عندكم وبعدها دعوا الوقت يفعل فعله».
من جهة أخرى، نشر «المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية» (ميتافيم)، نتائج استطلاع للرأي العام، وتبين منها أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين ما زالوا مشككين في السلام، ولا يرغبون في السفر إلى أي دولة عربية. وأجري الاستطلاع، بالتزامن مع الأنباء عن الاتفاق على فتح خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي ودبي في الإمارات. فقال 24 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إنهم يرغبون بزيارة الإمارات، وقال 7 في المائة إنهم يرغبون بزيارة لبنان، فيما قال 4 في المائة إنهم يرغبون في زيارة السعودية، و6 في المائة يودون زيارة مصر، في حين قال 3 في المائة إنهم يرغبون في زيارة الأردن. ولكن في المقابل، أكد 42 في المائة من الإسرائيليين أنهم لا يرغبون في زيارة أي بلد عربي.
وعن المجال الذي يجب التركيز عليه في العلاقات مع الإمارات، قال 44 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إنهم يعتقدون أن المجال الاقتصادي هو الأهم، يليه المجال الأمني بـ24 في المائة، ثم الدبلوماسي (16 في المائة) والقضايا المدنية (5 في المائة).

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout