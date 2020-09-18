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بايدن يصف ترامب بالـ"قريب من الجريمة" فيما يتعلق بتفشي كورونا

18
SEPTEMBER
2020
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هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، لتجاهله مخاطر فيروس كورونا، وألقى باللوم عليه في آلاف الوفيات التي كان يمكن تجنبها وتعهد بمواجهة وطنية منسقة للجائحة إذا تم انتخابه.
 
وقال بايدن في حديث لشبكة (سي.إن.إن) "لقد كان يعلم ذلك، ولم يفعل شيئا... الأمر قريب من الجريمة"، حسبما نقلت رويترز.
 
يقارن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسحة، التي تستخدم في اختبارات مرض فيروس التاجي (كوفيد-19)، مع براعم القطن العادية خلال الإحاطة اليومية حول الفيروس التاجي كورونا في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 19 أبريل ، 2020.
 
ورفض بايدن صراحة اقتراح ترامب بأن لقاح فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال أسابيع فقط، محذرا الأمريكيين من أنهم لا يستطيعون الوثوق بما قاله الرئيس في هذا الصدد.
 
وأضاف بايدن في موسيك بولاية بنسلفانيا: "فكرة أنه سيكون هناك لقاح وأن كل شيء سيكون على ما يرام غدا ليست منطقية".
 
وكان ترامب قال مرة أخرى يوم الأربعاء إن لقاحا لكوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، قد يكون جاهزا للتوزيع قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.
 
وقال معظم خبراء الصحة، بمن فيهم روبرت ريدفيلد ، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من المحتمل ألا يكون اللقاح متاحا على نطاق واسع حتى منتصف عام 2021.
 
واتهم ترامب بايدن بنشر "خطاب مناهض للقاحات"، بينما أكد بايدن أنه سيستمع إلى العلماء، وليس الرئيس، فيما يتعلق بسلامة اللقاح.
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