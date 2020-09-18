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كورونا في الهند.. أكثر من 96 ألف إصابة جديدة

18
SEPTEMBER
2020
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أظهرت بيانات من وزارة الصحة اليوم الجمعة أن الهند سجلت أكثر من 96 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.
 
وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل 96,424 إصابة جديدة بفيروس خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 5,214,678 إصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.
 
كذلك سجلت البلاد 1,174 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 84,372 حالة وفاة، وبزيادة بنحو 42 حالة وفاة عن أمس الخميس، وفقا لما ذكره مراسلنا.
 
وكانت الهند سجلت أمس الخميس "قفزة قياسية" في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد أن رصدت 97,894 إصابة.
 
 وبتسجيلها 5.21 مليون إصابة إجمالا، تعد الهند ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من فيروس كورونا الجديد، خلف الولايات المتحدة التي يبلغ عدد الحالات فيها حوالي 6.6 مليون.
 
وارتفعت الوفيات قليلا بعد أن ظلت منخفضة نسبيا إلى الآن، وسجلت البلاد أكثر من ألف حالة وفاة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.
 
وقالت وزارة الصحة الهندية الخميس إن 1132 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19.
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