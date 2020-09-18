الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ أكثر من شهر

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كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس، في أكبر زيادة يومية في أكثر من شهر، وبزيادة حادة عن تسع حالات في اليوم السابق.



وعلى الرغم من أن الزيادة الأخيرة لا تزال أقل بكثير من الأرقام القياسية المسجلة خلال ذروة تفشي المرض في الصين في وقت مبكر هذا العام، فإنها أكبر ارتفاع منذ العاشر من أغسطس، وتشير إلى استمرار مخاطر كوفيد-19 الناجمة عن القادمين من الخارج مع تفشي الوباء في أجزاء أخرى من العالم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غربي البلاد، و12 أخرى في شنغهاي.

ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بكوفيد-19 منذ منتصف أغسطس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ورصدت اللجنة أيضا 20 حالة جديدة بدون أعراض، ارتفاعا من 14 حالة في اليوم السابق، على الرغم من أن الصين لا تصنف هؤلاء على أنهم حالات مؤكدة لكوفيد-19.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.