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أوغندا.. فرار 219 سجينا وبحوزتهم أسلحة وذخائر

17
SEPTEMBER
2020
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قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي إن سجناء تغلبوا على حراسهم وفر 219 منهم وبحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري على الأقل، وقد قتل سجينان منهم خلال عملية شنتها قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم.
 
وأضافت المتحدثة العسكرية، فلافيا بيكواسو، أن السجناء فروا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء من سجن في كاراموجا، وهي منطقة نائية شبه قاحلة في شمال شرقي البلاد.
 
واقتحم السجناء قبل فرارهم مستودع الأسلحة بالسجن واستولوا على 15 بندقية من طراز AK-47 وذخائر.
 
وقالت المتحدثة: "إنه هروب جماعي... هؤلاء من عتاة المجرمين"، مضيفة أن منهم قتلة ولصوصا ومغتصبين.
 
ولفتت إلى أن عملية أمنية كبيرة تجري حاليا للإمساك بهم وأن اثنين منهم قتلا خلالها وألقي القبض على اثنين آخرين.
 
وهذه ثالث عملية هروب لسجناء في أوغندا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس إذ يدفع الخوف من الإصابة بالعدوى داخل السجون المكتظة النزلاء لمحاولة الفرار.
 
وبحسب وكالة "رويترز" فقد سجلت ثلاث حالات إصابة على الأقل بالفيروس بالسجون الأوغندية.
Reuters
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