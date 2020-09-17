living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - فقد هاتفه المحمول.. ثم اكتشف "مفاجأة مذهلة" حين عثر عليه!

17
SEPTEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فقد شاب ماليزي هاتفه المحمول، ثم استعاده لاحقا من غابة تقع خلف منزله، ليكتشف مفاجأة غريبة في مكتبة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالهاتف.

وتبين لزاكريديز رودزي أن قردا "مشاغبا" التقط هاتفه الذكي من جواره أثناء نومه وحمله إلى خارج منزله.

وبعد العثور على الهاتف فوجئ رودزي بالعديد من الفيديوهات، وصور "السيلفي" للقرد "السارق"، وقد سارع بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور قردًا يحدق في العدسة، ثم يظهر وهو يحاول دفع الهاتف إلى فمه، ربما في محاولة لالتهام " هذا الشيء الغريب" الذي حصل عليه.

كما اكتشف رودزي أيضًا سلسلة من الصور الباهتة لأوراق أشجار الغابة، بالإضافة إلى محاولة فاشلة لإنتاج صورة بانورامية.

وقال "الضحية" إنه أدرك أن هاتفه مفقود عندما استيقظ من نومه صباح السبت: "لم تكن هناك أي علامة على حدوث سرقة. الشيء الوحيد الذي دار في خاطري أنه نوع من الشعوذة"، بحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت".

وكشف رودزي، الذي يدرس علوم الكمبيوتر في ولاية جوهور الجنوبية، أن الأمر لم يتضح إلا في اليوم التالي، عندما لاحظ عمه وجود قرد في مكان قريب، وبعدها سمعوا رنين الهاتف ليكتشفوا وجوده أسفل نخلة تقع خلف حديقتهم الخلفية.

وتوقع عمه مازحا أنه يمكن أن تكون هناك صورة للسارق على جهاز الهاتف، ولذا فتح رودزي ألبور صور الهاتف ليكتشف المفاجأة: "لقد كان ممتلئا فعلا بصور القرود".

واعتبر الشاب الماليزي أن "شيئا (مثل هذا) قد تراه مرة كل قرن"، ثم سارع بنشر "الحصيلة المدهشة" من الصور.

كما شارك أيضا بعض مقاطع الفيديو على تطبيق "تيك توك"، واصفًا القرد بـ "تويول الصغير المخادع"، وهو طفل يستخدم في أعمال السحر لارتكاب السرقة والأذى، حسب فولكلور جنوب شرق آسيا.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout