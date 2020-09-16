living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحيفة تركية: اعتقال ضابط يقود كتيبة ويتزعم عصابة

16
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت صحيفة تركية معارضة أن سلطات الأمن في البلاد قبضت على عصابة لتهريب البشر تتكون من 9 عسكريين، يتزعمهم ضابط  يقود كتيبة حرس الحدود الثانية.
 
وأفادت صحيفة "زمان" بأن قوات الأمن اعتقلت خلال حملة أمنية واسعة قرابة 20 شخصا بتهمتي تهريب البشر وتلقي الرشوة، وتبين أن العصابة تعمل تحت قيادة الرائد إلكاي كاتي، قائد كتيبة قوات حرس الحدود بمنطقة نصيبين جنوب البلاد.
 
وكشف أن العملية الأمنية نفذت في أغسطس الماضي على مرحلتين منفصلتين، وذلك تنفيذا لتحقيق، أطلقه مكتب المدعي العام في ماردين.
 
هذا التحقيق فتح إثر الحصول على إفادة من شخص قبض عليه ضمن مجموعة من المهاجرين كانوا يحاولون الانتقال من نصيبين إلى المحافظات الغربية.
 
ووفق شهادة أدلت بها عميلة، قال الرائد إلكاي كاتي الذي عين في منصبه في يوليو 2019: "العسكريون القادمون إلى هنا يزدادون ثراء"، وأنه تمكن من إقناع ضباط الصف الآخرين بالمشاركة في أعمال التهريب.
 
وأفيد بأن العصابة التي شكلها هذا الرائد مع ضباط الصف التابعين له، تمكنت من الحصول على عائد يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف دولار أمريكي عن كل عملية تهريب، كما أنهم كانوا يستخدمون البشر في تهريب المواد المعنية بمثل هذه العمليات.
 
وكشف أيضا أن العصابة حددت بعض النقاط على الشريط الحدودي لاستخدامها في التهريب، وأن الرائد إلكاي كاتي نجح في تجنيد، نيهاد مراد أوغلو، الضابط في المخابرات، ليقوم بتوزيع الجنود في تلك النقاط.
 
وكشفت المعلومات أن المواد المهربة كانت تأتي إلى النقاط الحدودية وتحمل على سيارات عسكرية إلى نقطة أمنية، ومنها تنقل إلى سيارات مدنية حيث توزع على المدن المختلفة.
 
هذه العصابة كانت تحصل، وفق الصحيفة، على 18 ألف دولار، مقابل نقل المهاجرين من سوريا عبر مناطق عسكرية على الحدود.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout