اليونان.. حريق جديد في مخيمات اللاجئين

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شب حريق، ليلة الأربعاء، في محيط مخيم للاجئين في جزيرة يونانية، بعد أيام على حريق مدمر أتى على مخيم آخر للاجئين في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رجال إطفاء وضباط في الشرطة، أن الحريق وقع في جزيرة ساموس شمال شرقي بحر إيجه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وذكر مسؤول في فرق الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في غابة بالقرب من المخيم قبل أن يمتد إلى منشآته.

ولا يزال سبب الحريق الذي اندلع على مقربة من مركز التسجيل الذي يستضيف حوالى 4700 مهاجر غير معروف. وقال مسؤول في الشرطة اليونانية إن ثلاثة لاجئين محتجزون في إطار التحقيقات.

ودمر حريق أكبر مخيم للاجئين في اليونان على جزيرة ليسبوس الأسبوع الماضي، مما شرد أكثر من 12 ألف شخص وأعاد أزمتهم المستمرة منذ فترة طويلة على حدود أوروبا إلى صدارة المناقشات السياسية.