الأخ الأصغر لشينزو آبي وزيرا للدفاع في اليابان

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سيترك وزير الدفاع الياباني تارو كونو، منصبه في الحكومة اليابانية الجديدة التي سيشكلها يوشيهيدي سوغا، الأمين العام الجديد للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني الحاكم.

وذكرت وكالة "كيودو"، اليوم الثلاثاء، أن كونو، سينتقل من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الشؤون الإدارية والاتصالات.

وأشارت الوكالة، إلى أن نوبو كيشي، الأخ الأصغر لشينزو آبي، سيشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وعمل كيشي سابقا، في منصب نائب وزير الخارجية.

في وقت سابق، أفادت وكالة "كيودو"، بأن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير المالية تارو آسو، ووزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة كازويوشي أكابا، وسيكو هاشيموتو وزير الأولمبياد والمعاقين، سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

في مؤتمر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، الذي عقد في طوكيو يوم الاثنين، تم انتخاب يوشيهيدي سوغا رئيسا جديدا للحزب بأغلبية مطلقة. وفي 16 سبتمبر، سيتم تأكيد سوغا كرئيس جديد للوزراء في اجتماع مجلسي البرلمان في البلاد.