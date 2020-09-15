"ردٌّ أقوى بألف مرة".. ترامب يتوعد إيران

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حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الإثنين إيران من مغبّة شن أي هجوم على الولايات المتّحدة، متوعداً بأن الرد الأميركي عليها سيكون "أقوى ألف مرّة".

يأتي ذلك بعد تقارير صحافية أفادت بتخطيط طهران لإغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا، لانا ماركس.

وذكرت مصادر رسمية، أن إيران كانت خططت لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا ردا على مصرع قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق مطلع العام الحالي، بحسب تقرير لموقع "بوليتيكو".

وقال ترمب: "عطفا على التقارير الصحافية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو هجوم آخر على الولايات المتحدة، ردا على مقتل الإرهابي قاسم سليماني، الذي كان يخطط لهجوم على قوات أميركية".

وأضاف: "إن أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أقوى بألف مرة".

وأشارت المصادر إلى أن السفارة الإيرانية في بريتوريا (مركز الإدارة التنفيذية لجنوب إفريقيا) متورطة في مؤامرة محاولة اغتيال السفيرة، موضحة أن الاستخبارات الأميركية ليست متأكدة تماما من سبب استهداف الإيرانيين لماركس، لكن أحد المسؤولين رجح أن تكون العلاقة الوطيدة التي تجمعها والرئيس الأميركي دونالد ترمب هي السبب.