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وسائل إعلام إسرائيلية: لا أحد يعرف مضمون الاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين

14
SEPTEMBER
2020
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أعلنت وكالة أنباء البحرين عن إجراء وزير شؤون الدفاع البحريني اتصالاً بوزير الأمن الإسرائيلي، فيما قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن "الاثنين بحثا التعاون الأمني".

وبالتزامن، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في حوار خاص مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن "معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تمثل اتفاقاً تاريخياً سيؤدي إلى تغيير كبير في الشرق الأوسط".

وأضاف أشكنازي أنه "على القيادة الفلسطينية أن تشغل دوراً مركزياً مشابهاً لدور الإمارات والبحرين والعودة لطاولة المفاوضات".

في غضون ذلك، قالت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية من البيت الأبيض إن "اللقاء الأهم غداً سيكون بين وزراء الخارجية الخليجيين من الإمارات والبحرين ونتنياهو والرئيس ترامب، كما يتم التخطيط لاجتماعات جانبية بين نتنياهو ومسؤولين من الإمارات والبحرين".

وأوضحت "كان" أنه "سيحصل لقاء رباعي بين كل المشاركين بوساطة ترامب تماماً قبل وقت قصير من إجراء مراسم التوقيع غداً، أيضاً يوجد اتصالات هاتفية بين مسؤولين رسميين في الإمارات والبحرين ونظرائهم الإسرائيليين".

وتابعت: "لكن من الجانب الإسرائيلي يوجد سياسي واحد، هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو من يدير المحادثات وهو من سيوقع وهو من سيجتمع مع المسؤولين، وغيره لم يأتِ أي سياسي إسرائيلي إلى واشنطن".

بدورها، قالت معلقة الشؤون السياسية في "القناة 12" الإسرائيلية دانا فايس، إنه "يوجد شعور غريب لا أحد يعرف مضمون الاتفاق، كما أن وفد الإمارات يضم 8 وزراء إلى جانب وزير الخارجية الذي سيوقع على الاتفاق، أيضاً البحرين أرسلت وفداً رسمياً، بينما بنيامين نتنياهو اختار أن يأتي وحده".

وأضافت "نتنياهو يحتفظ بالأوراق قريباً من صدره ولا يقول ما يوجد في الاتفاق، ولا يتحدث عن الثمن المقابل للاتفاق، وهذا ما سيبرز جداً غداً في البيت الأبيض عند ما سيتم رؤية وفود الخليج مقابل الوفد الإسرائيلي".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد آل نهيان، وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمشاركة في التوقيع على "اتفاقية التطبيع" بين دولة الإمارات و"إسرائيل"، يوم غدٍ الثلاثاء.

هذا وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن "الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين يشكل انطلاقة استراتيجية مهمة جداً لإسرائيل على المستويين السياسي والأمني".

كما لفتت القناة إلى مراسم التوقيع، ستجري غداً عند "الساعة 12 حسب توقيت واشنطن والسابعة بحسب توقيت إسرائيل".

كما قال المعلق العسكري في "القناة 13" الون بن دافيد، الذي يشارك بواشنطن بتغطية مراسم توقيع الاتفاق إنه "وفق تقرير لم نستطع التأكد منه، يوجد خلاف بين الوفد الإسرائيلي والبيت الأبيض حول قواعد الوصول إلى المراسم، وفق نفس هذا التقرير فإن الوفد الإسرائيلي مصرّ على أن يرتدي كل المتواجدين بالمراسم بما فيهم المسؤولين الكبار الكمامات ويحافظوا على قواعد التباعد، بينما يعتقد البيت الأبيض أن هذا الأمر ليس مهماً".

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