ارتفاع لعدد الاصابات بفيروس كورونا في اليونان

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء يوم امس الاحد ، عن تسجيل حالتي 2 وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى ارتفاع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 302 شخصا ، وهم 112 سيدة و200رجل ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 78 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، عن اصابة 302 بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 13036 مصابا ، ومنهم 2363 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 5649 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا ، فيما بلغ عدد المصابين في اثينا 133 مصابا وفي سالونيك 46 اصابة . ويتلقى 53 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 10 سيدات ، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 170 شخص من غرف العناية المشددة.