منظمة الصحة: العالم يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا يوميا

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر وهو 306 آلاف و857 حالة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.

ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 أبريل حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12 ألفا و430 حالة.