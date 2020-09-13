بومبيو من قبرص: قلقون للغاية لتحركات تركيا في شرق المتوسط

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية" من تحركات تركيا في شرق المتوسط، داعيا دول المنطقة إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وقال بومبيو أمس خلال زيارة خاطفة لقبرص: "تحتاج دول المنطقة للتوصل دبلوماسيا وسلميا إلى حل لخلافاتها لاسيما في ما يتعلق بقضايا الأمن ومصادر الطاقة".

وأضاف: "تصاعد حدة التوتر العسكري لن يساعد أحدا سوى الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة الدول عبر الأطلسي".

ودعا بومبيو تركيا إلى سحب قواتها من شرق المتوسط، حيث تنشط سفينة استكشافية تركية مدعومة بفرقاطات عسكرية.

وتصاعدت حدة التوتر في شرق المتوسط على خلفية مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة بأحقية كل طرف في المناطق البحرية الغنية بالنفط والغاز.