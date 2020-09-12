"حماس" تعلن عن وساطة مصرية مع إسرائيل لاتفاق جديد لتبادل الأسرى

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كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عن وساطة مصرية بين حركته وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

وقال هنية في تصريح له خلال لقاء مع الصحفيين في بيروت، أمس الجمعة، إن "حماس" ترحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد (للأسرى)، وتعرب عن أملها بإنجاز شيء على هذا الصعيد.

وأضاف أن "الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى".

ولم يوضح رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إن كان هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل، حيث تقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز 4 جنود إسرائيليين منذ الحرب التي شنتها على قطاع غزة 2014.

وفي وقت سابق الجمعة، غادر وفد جهاز المخابرات المصري غزة متوجها إلى إسرائيل، بعد زيارة بدأت الخميس للقطاع.