موسكو: لم نتدخل في العمليات الانتخابية الأميركية ولا نية لنا بذلك

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها لم تتدخل ولا تنوي التدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

جاء هذا التصريح الجمعة في مؤتمر صحفي لزاخاروفا في معرض تعليقها على فرض واشنطن عقوبات على ثلاثة مواطنين روس أمس الخميس بدعوى محاولتهم “التأثير” على الانتخابات الأميركية.

وقالت: “أود أن أذكر الزملاء الأميركيين مرة أخرى بأن روسيا لم تتدخل ولا تتدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، كما أنها لا تنوي ممارسة التأثير فيها بأي شكل من الأشكال”، مضيفةً “لقد اقترحنا على الأميركيين أكثر من مرة مناقشة كافة القضايا ذات الصلة وإيجاد حلول لها بطريقة هادئة وغير مسيسة في إطار حوار يقوم على الاحترام المتبادل، لكن لا جواب منهم حتى الآن”.