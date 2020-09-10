كورونا.. 7 حالات في الصين وإصابات قياسية في فرنسا وبريطانيا

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سجلت الصين سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي يوم التاسع من سبتمبر، بينما أعلنت فرنسا تسجيل 8577 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس وهي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء التفشي في فرنسا نهاية الشتاء.



وقالت السلطات الصحية الصينية إن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وفي بريطانيا أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يريد تجنب إغلاق جديد في المملكة المتحدة بأي ثمن بعد الحد من التجمعات في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع تزايد الإصابات، معلناً عن برنامج كثيف لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وسيتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص اعتبارًا من يوم الاثنين في إنجلترا بدلاً من 30 حتى الآن، وسيتعين على الحانات والمطاعم تسجيل بيانات عملائها للتمكن من تتبع من خالطوا المصابين.

يذكر أن بريطانيا أعلنت عن تسجيل 2420 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الثامن من أغسطس أي خلال 24 ساعة فقط.