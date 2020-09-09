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ترامب "مستعد" للإنفاق على حملته الانتخابية من ماله الخاص

9
SEPTEMBER
2020
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أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الرئاسية لعام 2020 في مواجهة خصمه الديمقراطي، جو بايدن، في حال اضطر إلى ذلك.

وقال الرئيس الجمهوري للصحفيين قبل التوجه إلى فلوريدا، إن لدى الحملة من الأموال مثلي أو ثلاثة أمثال ما كان بحوزتها في 2016 لكنه سيضخ من ماله كل ما قد تتطلبه.

وأضاف ترامب "لو اضطررت ذلك، سأفعل"، بحسب ما نقلت رويترز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تفوّق ترامب المالي على بايدن في بادئ الأمر تلاشى، وأن من بين 1.1 مليار دولار جمعتها حملته والحزب من بداية 2019 حتى يوليو، تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار منها بالفعل.

وذكر مدير حملة ترامب، بيل ستبين في تصريح للصحفيين الثلاثاء: "نعكف على مراقبة الميزانية بعناية".

وأشار إلى أن الحملة سيكون لديها موارد لإنفاقها أكثر مما كان بحوزتها قبل فوز ترامب بالفترة الأولى عام 2016.

وتابع قائلا: "نحن مرتاحون للغاية وواثقون بخصوص إنفاق الأموال الخاصة بالحملة الانتخابية".

 

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