living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعاون ثنائي إيراني-تركي في مكافحة الإرهاب

9
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

العالم: أكدت إيران وتركيا ضرورة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، ومواجهة المخططات الرامية إلى إضعاف القضية الفلسطينية.. جاء ذلك في بيان صدر عقب انعقاد الإجتماع السادس للمجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين إيران وتركيا بمشاركة الرئيسين حسن روحاني ورجب طيب إردوغان، حيث شدد الجانبان على أهمية تنفيذ القرارات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة.

 

التعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا متواصل على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي من أجل ضمان المصالح المشتركة، هذا ما أكده البيان المشترك الصادر عن الاجتماع السادس للمجلس الأعلى رفيع المستوى برئاسة رؤساء البلدين الذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية.

 

أبرز نقاط البيان نجملها في مواصلة الاستفادة الكاملة من اليات التعاون القائمة ضد أنشطة المنظمات الإرهابية ولمكافحة الإرهاب عن ودعم القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات تهدف إلى اضعافها .

 

وأعاد البيان التأكيد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تشكل إنجازا بارزا للدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

وأكد الرئيس حسن روحاني أن العلاقات بين إيران وتركيا مبنية على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 

وصرح الرئيس روحاني قائلا: "لابد أن أشير إلى أن إيران وتركيا تقعان في منطقة الشرق الأوسط الحساسة جدا، والبلدان يمثلان قدرتان كبيرتان في المنطقة، تعرضتا دوما للعداء والمؤامرات، ولاسبيل إلا تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين للتغلب على مثل هذه المؤامرات."

 

كما شدد الجانبان في بنود بيانها المشترك على التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع جميع الاتفاقات في إطار صيغة أستانا، وأكدا على قناعتهم بإمكانية حل الأزمة السورية من خلال العملية السياسية.

 

كذلك أكدا التزامهما بالحفاظ على وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية وسيادته، إدراكا منهما بأن استقرار العراق ورفاهه وأمنه تشكل ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وقال رجب طيب أردوغان: "واثق أن تعاوننا سيعود إلى مستوياته السابقة مع تخفيف وطأة انتشار الفيروس.. وأعتقد أن القرارات التي سنتخذها ستسرع من المسائل المتبعة في علاقاتنا الثنائية."

 

وفي مجال التعاون الثنائي عبر الجانبان عن رغبتهما في التسريع بعقد الدورة الثامنة والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف استكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التجارة الثنائية، والتغلب على التحديات الاقتصادية في ضوء الظروف التي أوجدها وباء كورونا .

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout